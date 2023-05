Patrizio Bertelli compra edicola a Arezzo e non la fa chiudere

(ANSA) - AREZZO, 08 MAG - Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e patron della casa di moda milanese, ha comprato un'edicola storica di Arezzo e la salva dalla chiusura. È il terzo intervento, nel giro di breve tempo, che Bertelli, aretino, fa nel centro della città della Giostra del Saracino su luoghi iconici che rischiavano di andare perduti.

Dopo aver rilevato il ristorante dei big La buca di San Francesco, nato negli anni '20, e l'ottocentesco Caffè dei Costanti situato davanti alla basilica di San Francesco e agli affreschi di Piero della Francesca, ora Bertelli ha acquistato l'edicola di piazza San Jacopo, che è aperta ininterrottamente dal 1947. È un autentico punto di riferimento cittadino, per sportivi e appassionati di cultura, punto di spontaneo dibattito con scambio di opinioni istantaneo, anche colorito. Per decenni l'edicola è sempre stata portata avanti da un personaggio noto ad Arezzo, Piero Scartoni, persona gentile, garbata, colta, autentica enciclopedia per giornali, pubblicazioni anche insolite e rare, iniziative editoriali. Gli aretini, durante lo struscio per il Corso centrale vanno da lui non solo per acquistare giornali ma anche per parlare di ogni argomento che caratterizzi il dibattito locale e nazionale. Tuttavia, alla soglia dei 90 anni Piero Scartoni ha sentito di dover mollare ma prima di cedere l'attività ha espresso il desiderio che la sua edicola non sparisse. La cosa è arrivata all'orecchio di Patrizio Bertelli che, con un ulteriore gesto di attenzione per la città, ha comprato il chiosco.

L'edicola quindi resterà aperta cosi come ha riaperto già il ristorante La buca, preso d'assalto ogni sera, con prenotazioni che arrivano fino a metà estate, dove peraltro si può trovare seduto ad un tavolo lo stesso Patrizio Bertelli.