Basta sprechi, arriva Slow Fiber per una moda sostenibile

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Secondo il report della Commissione Europea dal titolo "Textiles and the environment in a circular economy: the role of design in Europe's circular economy", la produzione e il consumo di prodotti tessili in Europa continua ad aumentare, così come il loro impatto sul clima, sul consumo di acqua e di energia e sull'ambiente. La produzione mondiale di questi prodotti è quasi raddoppiata tra il 2000 e il 2015 e il consumo di capi di abbigliamento dovrebbe aumentare del 63% entro il 2030, passando dagli attuali 62 milioni di tonnellate a 102 milioni di tonnellate. Ogni anno nell'UE vengono buttati via circa 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, ogni europeo acquista ventisei chili di vestiti all'anno e ne butta via undici dopo averli indossati appena 7-8 volte mentre solo il 13% di essi viene riutilizzato o riciclato.

Nell'ottica di una moda più green, etica e sostenibile, arriva Slow Fiber, una rete nata dall'incontro tra Slow Food Italia e sedici aziende virtuose del tessile arredamento - Oscalito, L'opificio Serico, Quagliotti, Remmert, Pettinatura Di Verrone, Tintoria 2000, Angelo Vasino Spa, Olcese Ferrari, Tintoria Felli, Manifattura Tessile Di Nole, Holding Moda, Lane Cardate, Italfil, Pattern, Maglificio Maggia, Vitale Barberis Canonico - esempio di cambiamento positivo nel passaggio a un processo produttivo volto alla creazione di prodotti belli, sani, puliti, giusti e durevoli, perché rispettosi della dignità della persona e della Natura. Slow Fiber punta all'obiettivo di recuperare la consapevolezza di come vengono fatti i prodotti del tessile abbigliamento, operando affinché avvenga un cambiamento verso la sostenibilità dell'ambiente e delle persone. La sua vuole essere la risposta al fast fashion e, attraverso il loro processi produttivi, vuole rappresentare un cambiamento positivo grazie alla creazione di prodotti belli, buoni, sani, giusti, puliti e durevoli. (ANSA).