Otb acquisisce maggioranza storica pelletteria Frassineti

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 04 MAG - Il Gruppo Otb di Renzo Rosso, tramite la controllata Staff International, acquisisce una quota di maggioranza della storica pelletteria fiorentina Frassineti, già fornitore strategico e di lungo periodo per il brand Jil Sander.

L'operazione - informa Otb - è in linea con l'impegno del gruppo a supporto della filiera italiana e ha l'obiettivo di garantire stabilità e una crescita sempre più rapida e solida di Frassineti, azienda con una storia di eccellenza e competenze artigianali nella realizzazione di prodotti di lusso di altissimo livello.

Otb si affianca alla famiglia imprenditoriale fondatrice, che manterrà una quota di minoranza. Gaia Frassineti continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato nel percorso di sviluppo della società. Staff International rafforza così il proprio network di fornitori, costituito oggi da oltre 800 aziende basate in Italia, e metterà a disposizione di Frassineti le proprie competenze nell'ambito dell'innovazione tecnologica e digitale e della sostenibilità, accompagnando l'azienda verso un modello di business sempre più responsabile. (ANSA).