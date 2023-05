Donatella Versace, vi porto in vacanza con Dua Lipa

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Donatella Versace e Dua Lipa hanno disegnato insime la collezione Versace "La Vacanza" che sfilerà il 23 maggio a Cannes, in Francia.

"Il processo di collaborazione creativa - dice Donatella Versace, direttore creativo di Versace - è sempre stato di grande ispirazione per me. Lavorare con Dua a questa collezione è stato molto emozionante e adoro la sinergia che si è creata tra noi. Dua è forte, impavida e libera e la sua visione creativa è eccezionale. L'estate è un periodo magico.

Cattureremo questa sensazione e i colori di questo periodo dell'anno con uno show davvero speciale e intimo a Cannes".

"Sono felicissima - aggiunge Dua Lipa - di aver disegnato insieme a Donatella la collezione donna Versace "La Vacanza". Io e lei abbiamo stretto un forte legame nel corso degli anni e le sono molto grata per il sostegno che ho ricevuto da lei e da tutto il team Versace fin dall'inizio della mia carriera. Il fatto che mi abbia dato l'onore di co-disegnare questa collezione e che mi abbia permesso di esprimere le mia idea di estate in piena libertà è stato un sogno".

La collezione - informa la maison - sarà disponibile nei negozi e online su Versace.com subito dopo la sfilata. (ANSA).