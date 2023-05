Marras, nei miei abiti un'ode al coraggio delle donne

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Mi hanno chiesto di partecipare a questa iniziativa del Corriere della Sera, che manda in passerella a Milano un messaggio di speranza per tutte le donne colpite dal cancro al seno e io ho accettato volentieri. Ho voluto sottolineare con i miei abiti il coraggio di lottare contro una malattia bastarda. Una forza che appartiene solo alle donne. Perché noi uomini davanti a questi mali siamo dei codardi. Ho voluto rendere omaggio alla forza femminile di combattere e sconfiggere una male terribile come il cancro al seno, perché anche mia madre negli ultimi anni della sua vita ne fu colpita".

Lo stilista di Alghero, Antonio Marras ha preparato una collezione di abiti sul tema della lotta al cancro al seno, che sarà presentata il 5 maggio a Milano, nella Loggia del Palazzo Giureconsulti, nell'evento organizzato dal Corriere della Sera, La bellezza ritrovata - La sfilata del prendersi cura. Una manifestazione che rientra nell'ambito della Civil Week 2023, settimana meneghina dedicata agli impegni civili, in calendario dal 4 al 7 maggio con oltre 460 eventi, incontri, laboratori, feste, attività solidali, ricreative e culturali, sul tema: "Io mi prendo cura. Persone, territorio, ambiente", appuntamenti aperti a cittadine e cittadini per toccare con mano la "cura" che il multiforme mondo dell'attivismo civico porta nelle città.

(ANSA).