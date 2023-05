La cantante Nathy Peluso debutta come stilista con Disegual

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La cantautrice e rapper argentina Nathy Peluso debutta come stilista con Desigual ed appare nella campagna che lancia la collezione fotografata da Mario Sorrenti.

L'artista e il team di design del marchio spagnolo hanno co-creato una serie di capi e accessori che includono abiti, body, top e gonne, modellati direttamente sul corpo dell'artista. "Disegnare capi pensando che altre persone li indosseranno, mi ha ispirato tantissimo" commenta Nathy, mentre sottolinea il suo desiderio di "difendere ovviamente un modello e delle misure naturali in cui tutte possano sentirsi bene".

"Penso che con il tocco personale di ogni persona, gli abiti prenderanno vita. Alla fine, sono come una tela su cui la gente può esprimersi".

Tutti i capi della collezione sono sostenibili e realizzati in in tessuti stretch. Tra le proposte spiccano due abiti midi che simulano una texture denim, in grigio e in bianco, le cui cerniere vertiginose sono rifinite con un dettaglio a forma di piercing. Gli altri due abiti della collezione sono uno corto, nero con cappuccio, l'altro lungo e blu elettrico, strettoin vita con una cintura bianca. Sono stati realizzati anche due body, uno rosso con cappucci e un altro bianco con scollatura drappeggiata. Completano la proposta una gonna effetto jeans abbinato a una pratica cintura - marsupio e due top con spalline: uno bianco con stampe dell'autografo di Nathy Peluso e l'impronta del suo bacio; l'altro rosso con un collage fotografico sul viso dell'artista sulla parte davanti e motivi in stile aerografo sul retro.

Durante lo sviluppo della collezione, Nathy Peluso e lo staff di design di Desigual hanno condiviso idee e ispirazioni. I riferimenti dell'artista nella storia della moda e dell'arte includono nomi come Azzedine Alaïa, Jean Paul Gaultier o Mondrian, ed estetiche contrastanti come il massimalismo degli anni '80 e il minimalismo degli anni '90. (ANSA).