Tute e leggings, dalla palestra al red carpet

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Tute e leggings saltano il fossato che impone a questi capi dell'abbigliamento ruoli legati esclusivamente allo sportswear e all'homewear, entrando direttamente nel guardaroba delle grandi occasioni.

Un passaggio avviene con le proposte del marchio Hylure, disegnato da Ughetta Di Carlo, giornalista, con un passato da inviata di SkyTg24 e di programmi Rai, come La vita in diretta e Unomattina. E ora stilista. "Nell'ultimo anno ho sentito l'esigenza di dar sfogo alla mia creatività. Amo la moda e ho frequentato anche l'Accademia di Costume e Moda per approfondire. La mia linea è un fitness luxury, ecosostenibile" sembra quasi giustificarsi lei, che invece ha avuto un successo immediato con il brand nato da pochi mesi, ma già popolare tra star televisive come Ilary Blasi, Federica Nargi, Michela Quattrociocche, Sabrina Ferilli, Eleonoire Casalegno, Samantha De Grenet, Elettra Lamborghini, Michelle Hunziker. Il segreto di Hylure è racchiuso nel nome: un acronimo di "allure" e "lure" che in inglese vogliono dire eleganza e adescamento. Perché la caratteristica delle sue tute è la sensualità. "La mia vuole essere una linea provocante ma non volgare, a base di capi adatti all'uso sportivo, da palestra, oppure, abbinati alle mie giacche over, possono diventare la soluzione per una serata importante".

Il cavallo di battaglia di Hylure è la tuta, realizzata in tessuti elasticizzati di qualità e in lycre sostenibili, certificate made in Italy. Ma la collezione prevede anche abiti, T-shirt, giacche, capi in pelle. La tuta può essere intagliata con oblò strategici su fianchi e scollature, spesso a goccia o a cuore. Può avere spalline sottili oppure una manica sola. E sul braccio scoperto un guanto lungo oltre il gomito nello stesso tessuto. I pantaloni saranno aderenti o scampanati. "I miei capi possono essere indossati da tutte le taglie perché i tessuti che utilizzo sono elasticizzati e contenitivi, modellanti per le forme".

Le tute Hylure sono già volate oltreoceano distribuite a Miami da Violet & Grace, luxury boutique di Rita Rusic e dell'ex modella Ina Lettman. A Roma le sue collezioni sono da Gibot e nel suo pop up store in via Belsiana assieme al marchio di beachwear di Flavia Valentini. (ANSA).