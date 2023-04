Vuitton sfila a Seoul tra giochi di luci e d'acqua sul ponte

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Louis Vuitton, massima espressione del lusso francese, ha scelto stavolta di presentare la sua nuova collezione prefall 2023, disegnata da Nicolas Ghesquiere, con una scenografica sfilata a Seoul, in Corea del Sud, sul ponte sommergibile Jamsugyo, che attraversa il fiume Hangang e collega Gangnam con Gangbuk. Il regista cinematografico Hwang Dong-H-Heil, noto per la serie Netflix Squid Game, nel ruolo di consulente creativo della scenografia del defilé, ha creato una suggestiva coreografia di luci azzurre e di giochi d'acqua, che dal ponte creavano ampie cascate nel fiume. Il pubblico era seduto al buio, lungo tutto il percorso del ponte solcato dalle modelle, che uscivano da una sorta di hangar e percorrevano centinaia di metri illuminate dalle luci blu. Su questo sfondo hanno sfilato dunque giovani donne dalla camminata decisa e militaresca, i capelli colorati di azzurro o di viola, gli zaini e le sacche monogram in mano, spessi anfibi bicolore ai piedi, rosso e nero, oppure azzurro e nero.

Indossano giubbotti di nylon o di vinile, coloratissimi (azzurro elettrico, rosso, giallo), minigonne in pelle a trapezio, tute bicolore setose, pantaloni cargo serici, mini-dress logati, chiusi davanti da spesse zip dorate, abiti lunghi in seta stampata abbinati a pull in filati leggeri, oppure a gilet in maglia. Il punto di vita è sempre stretto da una cintura alta con grande fibbia dorata a forma di staffa. (ANSA).