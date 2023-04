Vuitton prefall 2023 sfila a Seoul il 29 aprile

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il 29 aprile Louis Vuitton sfilerà per la prima volta con la sua collezione prefall 2023 disegnata da Nicolas Ghesquiere a Seoul, sul ponte Jamsugyo, che attraversa il fiume Hangang. Il regista cinematografico Hwang Dong-H-Heil, noto per la serie Netflix Squid Game, sarà consulente creativo della scenografia della sfilata.

Stavolta a Seoul la maison porta gli spettatori di tutto il mondo in una metropoli in fermento, dove 600 anni di storia incontrano avanguardia e innovazione. Fin dall'apertura del primo negozio Vuitton a Seoul nel 1991, la città è stata una continua fonte d'ispirazione. Nel 2017 Seoul è stata tappa della mostra Volez, Voguez, Voyagez, e qui si trova la maison Seoul di Frank Gehry con i suoi ristoranti pop-up.

La sfilata sarà un evento culturale inclusivo trasmesso in diretta streaming sui canali social del marchio e sugli schermi pubblici di Seoul. La maison sta anche estendendo l'invito a 100 studenti di moda locali. Oltre alla sfilata, il brand continuerà a promuovere la bellezza di Seoul e del fiume Hangang attraverso numerose iniziative, derivanti da un accordo di partenariato strategico con Seoul Metropolitan City e la Korea Tourism Organization. Con la partnership, Vuitton si impegnerà ad assumere un ruolo guida nella conservazione delle risorse naturali del fiume Hangang e migliorarne la biodiversità. Infine Vuitton e la Korea Tourism Organization collaboreranno a una serie di progetti per promuovere il turismo a Seoul, inclusa una mostra fotografica della collezione Fashion Eye. "L'accordo di partnership è una grande opportunità per condividere con il mondo la bellezza dell'Hangang, risorsa turistica rappresentativa di Seoul con un potenziale infinito. Basato sul know-how e sull'esperienza della Korea Tourism Organization e di Louis Vuitton Corea, faremo nel 2023 un nuovo balzo in avanti nel turismo di Seoul, raggiungendo l'era dei 30 milioni di turisti stranieri" ha detto Kim Eui-seung, vicesindaco di Seoul Metropolitan Government. "L'esclusivo K-content della Corea - ha aggiunto Lee Jae-hwan, vicepresidente di Korea Tourism Organization - sta catturando il cuore dei consumatori globali".

