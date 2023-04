Renzo Rosso, lezione di etica, dal sociale al Metaverso

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Attenzione alla tecnologia, alla sostenibilità e cura del sociale, sono questi i pilastri del mio modo di fare impresa. I miei valori di vita che ho appreso dalla mia famiglia, senza i quali non sarei qui a parlare a una platea di giovani. Giovani ai quali dico, riprendendo Steve Jobs, 'abbiate fame'. Fame di sapere, voglia di studiare per formarsi una cultura di base che vi servirà sempre e vi ritornerà nella vita, anche se adesso vi annoia studiare. Fame di fare e di lavorare, facendo quello che più vi piace, ciò in cui siete i più bravi. Solo così vi divertirete lavorando e amerete quello che farete".

Renzo Rosso, fondatore del marchio Diesel, presidente del gruppo Otb (a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, le controllate Staff International e Brave Kide e una partecipazione di Amiri), e presidente di Otb Foundation (organizzazione non profit attiva dal 2006) ha portato oggi la sua testimonianza in aula, agli studenti dei corsi di Economia e Gestione delle Imprese della Luiss a Roma. "Altro importante punto, che ripeto ai miei manager e al mio staff, bisogna saper sbagliare - sottolinea l'imprenditore - non abbiate paura di fallire. Gli errori servono per capire e fare meglio ricominciando". L'etica d'impresa: "Noi siamo un'azienda che realizza, produce e distribuisce guadagnando. Ma un imprenditore che guadagna deve restituire alla società. Così come mi hanno insegnato i miei genitori agricoltori che aiutavano sempre il prossimo con il loro raccolto. Ed io l'ho sempre fatto nascondendo però questo mio dare agli altri. Poi un giorno il Dalai Lama mi desse che era sbagliato non mostrare la solidarietà verso gli altri perché poteva diventare un esempio da seguire".

Infine Rosso ha parlato del Metaverso: "Il Metaverso è una vita virtuale, digitale, che mi piace. Ti può dare di più della vita reale. Ti crei un avatar che può agire in una community dal divano di casa. E' bello. Ho voluto una società che fa solo questo. Con Margiela stiamo facendo un progetto che vedrà agire diecimila avatar". (ANSA).