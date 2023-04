Fausto Puglisi, la mia donna Cavalli è cresciuta

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Il mondo è cambiato molto e di questo cambiamento, ciò che più m'interessa capire in questo momento, è scoprire in quale direzione va la nostra società.

Anche dal punto di vista moda, ovviamente i tempi di Roberto Cavalli erano diversi. Il fondatore del marchio era molto legato allo stile sexy. Non che io non lo sia. Ma oggi è tutto cambiato. Io sono arrivato qui a Roma da Londra dove abbiamo preso come modelle due signore sui 75 anni. Due persone stupende, due esempi femminili d'inclusione. La dimostrazione che dopo una certa età la donna diventa più libera di esprimere se stessa, più democratica nelle scelte e meno attaccabile dalle critiche. Mentre per noi uomini è diverso, noi invecchiamo andiamo in depressione e basta. La donna Cavalli non è più soltanto una giovane ragazza sexy, ma è finalmente cresciuta con la consapevolezza della propria femminilità e delle sue frecce al proprio arco". Parola di Fausto Puglisi, direttore creativo della maison Roberto Cavalli, nella capitale assieme al ceo dell'azienda di fresca nomina, Sergio Azzolari, per festeggiare l'apertura del nuovo negozio monomarca in Via del Babuino, nel cuore dello shopping di lusso romano, con un evento che vede protagonista la madrina Kasia Smutniak e un parterre d'influencer e special guest. (ANSA).