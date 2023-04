I corsetti di Westwood in mostra a Parigi e a Londra

(ANSA) - ROMA, 25 APR - I corsetti di Vivienne Westwood hanno rappresentato per la stilista britannica scomparsa nel dicembre 2022, il simbolo di una visione moderna di femminilità ed emancipazione. Westwood per prima ha trasformato questo capo di lingerie, che per secoli è stato considerato un mezzo di costrizione nei confronti del corpo delle donne e della loro libertà di muoversi, in un indumento del guardaroba tout court.

Il suo approccio rivoluzionario al mondo della corsetteria cominciò nel 1987 e prosegue fino ad oggi. "Vivienne Westwood Corsets" è il titolo della mostra itinerante, con protagonista il capo simbolo delle collezioni della stilista, il corsetto appunto, che debutta a Parigi e a Londra.

La prima tappa della mostra è nella boutique parigina di Westwood, dov'è stata inaugurata in questi giorni e dove rimarrà fino al 30 aprile. Ma a seguire, "Vivienne Westwood Corsets - 1987 to Present Day", questo il titolo completo dell'esposizione, si sposterà nello store di Conduit Street 44, a Londra, dall'8 al 21 maggio, in corrispondenza della Craft Week. (ANSA).