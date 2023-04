Zendaya debutta come ambasciatrice di Louis Vuitton

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Zendaya debutta come nuova ambasciatrice della maison Louis Vuitton e volto della campagna della borsa Capucines. L'attrice, premiata con i Golden Globe, è stata ospite in prima fila alla sfilata Louis Vuitton Donna Autunno-Inverno 2023. Per la nuova campagna è stata immortalata dal duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott sullo sfondo della E-1027, la casa di Roquebrune-Cap-Martin progettata dall'architetto e designer modernista Eileen Gray. Nel contesto onirico della Costa Azzurra, Zendaya posa in una sequenza idilliaca d' immagini forti e definite, con una serie di modelli Capucines al seguito, tra cui una BB Capucines in miniatura, altra novità della campagna.

Lanciata nel 2013, la borsa Capucines prende il nome da Rue Neuve-des-Capucines, la strada di Parigi dove Louis Vuitton aprì il suo primo negozio nel 1854. Oggi è uno dei modelli più emblematici della maison, una creazione di pratica eleganza realizzata in pelle taurillon, che offre molteplici stili di utilizzo, a mano, a spalla e a tracolla, oltre a una patta che può essere chiusa per mostrare il fiore monogram o nascosta all'interno per rivelare le iniziali LV rivestite in pelle.

