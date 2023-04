Collezione Paul Smith-Pop Trading Company tra righe e skate

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Lo stilista britannico Paul Smith collabora con Pop Trading Company, colosso olandese dello skateboard e del relativo abbigliamento, per una collezione sul tema delle righe e dello sport sulle sport sulle rotelle. I brand con sede a Londra e ad Amsterdam hanno unito le forze in una collezione che celebra il colore, le stampe e le silhouette sartoriali, fondendo i codici di entrambi i marchi.

Linee comode, tavolozza giocosa e stampe grafiche, definiscono la collezione ispirata da una selezione di pezzi degli anni Novanta, scoperti nell'archivio Paul Smith e in quello più recente di Pop Trading. La Signature Stripe di Paul Smith è stata un punto di partenza per la realizzazione dei capi ed è visibile attraverso la grafica delle magliette con logo, nei capispalla tecnici e negli accessori reinventati, tra cui uno ispirato allo skate, cintura, sandali e uno skateboard.

Grafiche e strisce a blocchi animano maglieria, calze e jersey, con finiture Signature Stripe. Lo stile rilassato e ispirato allo skate di Pop Trading Company definisce la silhouette, con pantaloni cargo-baggy e shorts, giacche tecniche reversibili pop-over con cappuccio, maglieria senza maniche, polo, cappelli a secchiello e camicie casual, una delle quali è una riproduzione d''archivio di Paul Smith. Nel frattempo, una tavolozza tipicamente "Paul" di arancio, verde lime e prugna agisce come un inaspettato tocco di colore sulle fodere. In omaggio allo stile sartorial di Paul Smith, un cardigan oversize e destrutturato, un blazer e pantaloni coordinati a gamba larga in tessuto di cotone-vellutino, offrono una versione moderna del vestito, attingendo alla tendenza dell'abbigliamento da lavoro che incontra la sartoria. La stampa Tulip si vede su un gilet utility ispirato all'abbigliamento da lavoro, ripreso da un gilet trovato nell'archivio Paul Smith. Il motivo grafico è una rielaborazione di una delle iconiche stampe fotografiche dello stilista inglese degli anni '90, fa cenno alla sua passione per il fiore oltre a simboleggiare le radici olandesi della Pop Trading Company. (ANSA).