Pirelli al Fuorisalone con Ciclotte Bike

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Il motorsport entra in salotto e diventa un elemento di design, dalla collaborazione di Pirelli con Multi Design nasce Ciclotte Bike, presentata al Fuorisalone 2023.

Luca Schieppati l'ha concepita, utilizzando materiali di pregio fra cui carbonio e acciaio, per riprodurre fedelmente la pedalata su strada grazie a una trasmissione con moltiplicatore di giri, a un sistema di resistenza elettromagnetico, a un telaio capace di flettersi lateralmente per accompagnare la spinta sui pedali e a una distanza fra questi ridotta come su una bici da corsa. Un'ulteriore caratteristica è la possibilità di rimanere sempre connessi a qualsiasi dispositivo Bluetooth, per un'esperienza di allenamento immersiva grazie a simulazioni di veri percorsi su strada, programmi di training, partecipazione a lezioni di spinning e sfide multi-utente. "E' pensata per uno stile di vita contemporaneo in cui esercizio fisico, lavoro e benessere condividono lo stesso spazio, ha dimensioni ridotte che consentono di posizionarla all'interno di ambienti diversi e di usarla sia per il fitness sia come complemento d'arredo. Si distingue per la grafica (un monoruota) che richiama il layout dei pneumatici utilizzati nella F1 ed è disponibile nei 5 colori dei weekend di gara: le bianche "hard", le gialle "intermedie", le rosse "soft", le verdi e blu "rain". (ANSA).