Tod's porta alla Design Week 'The Art of Craftsmanship'

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Debutta alla Milano Design Week, alle Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, The Art of Craftsmanship, un progetto di Tod's in collaborazione con il fotografo Tim Walker.

Il racconto, fatto di immagini e video, ripercorre in modo ironico e surreale le fasi di creazione delle icone del brand, dalla Di Bag al Gommino. Con un linguaggio contemporaneo l'artista gioca sul doppio registro degli oggetti realizzati e degli strumenti che accompagnano e rappresentano i passaggi artigianali più importanti: il taglio della pelle, la cucitura, la spazzolatura.

"Il lifestyle italiano e la grande qualità artigianale - afferma Diego Della Valle - sono valori fondamentali per Tod's e farli raccontare a Tim Walker ci permette di trasmettere questi valori anche al mondo dei giovani parlando il loro linguaggio", "In questo nostro mondo sempre più digitale, dove gran parte degli oggetti che ci circondano sono realizzati su scala industriale da macchine, l'artigianalità diventa ogni giorno un bene più prezioso. Le persone incontrate in azienda e la loro esperienza sono state la reale fonte di ispirazione", dice Tim Walker.

La mostra installazione, aperta al pubblico da oggi a sabato 22 aprile, in seguito diventerà itinerante, viaggiando nel mondo nel corso di tutto l'anno. (ANSA).