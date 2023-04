Lupetto Co, ecco i gioielli con i simboli giallorossi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Da adesso i tifosi giallorossi avranno una linea di gioielli a loro dedicata. Nove25 x AS Roma è la capsule collection di gioielli in argento dedicata alla squadra di calcio, pensata per i suoi tifosi e per le sue tifose. Il marchio, specializzato nella produzione di accessori e gioielli, ha siglato nel corso della sua storia creativa importanti partnership con alcune delle più importanti realtà sportive e con artisti del calibro di Guè e Salmo. La nuova linea, realizzata nell'ottica di un'importante valorizzazione dell'iconografia calcistica giallorossa, comprende anelli, bracciali e collane, in argento, impressi con i simboli storici più amati dai tifosi giallorossi: il logo AS Roma, il Lupetto del 1978 disegnato da Piero Gratton e lo stemma ASR utilizzato dal 1933.

I gioielli sono personalizzabili con iniziali e numeri attraverso #Mynove25, il configuratore online del brand italiano. Tutti i gioielli Nove25 x AS Roma sono realizzati interamente in Italia, in argento sterling 925% con finitura brunita lucida, progettati e lavorati con tecnologie avanzate e rifiniti a mano nei laboratori Nove25. (ANSA).