Alla Rinascente capsule collection per la Milano Design Week

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Una collezione di 25 articoli di dieci brand importanti legati a Milano in edizione limitata: per la Milano Design week la Rinascente ha presentato amaMi, una serie di oggetti legati a Milano e uniti dal colore apricot.

Si va da pastiglie Leone con la confezione Rinascente Milano, alle t-shirt realizzate da Msmg, ai poster di Slurp, all'astuccio 'Ciao Sciura' di Seletti senza dimenticare il mobile contenitore componibile di Kartell. Ma questo è solo un tassello del progetto di marketing di Rinascente Rina Shop con un merchandising che sfrutta il logo di Rinascente e quello delle città dove si trova (il Duomo per Milano, il giglio a Firenze e così via). Alcuni prodotti saranno continuativi, ma verranno create anche delle limited edition (come quella per la Design Week ad hoc nei punti vendita di Milano, Roma, Torino e Firenze (dove in occasione di Pitti ci sarà la tre giorni Be florentine con il purple come colore chiave).

"Noi - ha spiegato il ceo Pierluigi Cocchini - sempre più siamo non un negozio, ma una specie di editore, ospitiamo nei nostri spazi brand perché raccontino le loro storie. Il nostro atteggiamento è questo, più che vendere i prodotti, lasciamo esprimere i brand e noi stessi".

Per la Design Week alla Rinascente Duomo - dove nel 1954 da una idea di Gio Ponti è nato il Compasso d'oro - sono diversi i progetti in corso, da un focus su Levi's (in occasione del 'compleanno' dei 501), allo spazio dedicato al vintage, a amaMi, che si trova, fino a esaurimento scorte, nel piano -1 ovvero al Designer supermarket di Rinascente, dalle vetrine di Saint Laurent con installazioni curate da Anthony Vaccarello, in collaborazione con alcune delle più prestigiose gallerie parigine. (ANSA).