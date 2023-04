Al via il FuoriSalone, tornano i cinesi e gli americani

(ANSA) - MILANO, 17 APR - FuoriSalone al via, con una grande ambizione: "Superare gli esiti del 2019, l'anno scorso - dice Gilda Bojardi, direttrice di Interni, che organizza la rassegna - ci sono stati grandi segnali di afflusso e quest'anno, visto che tornano i cinesi e gli americani, si supereranno i numeri dell'anno scorso e del 2019". Il tema della mostra evento di Interni, che si tiene dal 17 al 26 aprile, nei Cortili dell'Università degli Studi di Milano, all'Orto Botanico di Brera e al Portrait Milano, è 'Design re-evolution': "Designer e artisti lo hanno interpretato - spiega Bojardi - attraverso un'indagine sui materiali sostenibili, risultato di ricerca e innovazione, che consentono gli obiettivi della tutela dell'ambiente". Ma c'è di più: "Le installazioni hanno tutte un aspetto di gioco, devono invitare a riflettere su argomenti molto seri ma in modo leggero e ludico e soprattutto - segnala il deus ex machina del FuoriSalone, che da oltre trent'anni porta il design in tutta la città - sono interattive, ciascuno di noi dialoga con esse". (ANSA).