E' morta a 93 anni Mary Quant, la 'mamma della minigonna'

(ANSA) - LONDRA, 13 APR - E' morta all'età di 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota soprattutto per essere stata la "mamma della minigonna". In un comunicato diffuso dalla famiglia si legge che si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey.

Grazie a Quant nella seconda metà del '900 l'indumento femminile si diffuse in tutto il mondo. (ANSA).