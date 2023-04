Lacoste e Netflix, collezione ispirata a serie tv più amate

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Lacoste e Netflix, un brand della moda e una grande società di intrattenimento, lanciano una collezione che unisce i due straordinari universi, citando le serie più amate, tra cui Stranger Things, Bridgerton, Lupin, La Casa di Carta, The Witcher, Sex Education, Shadow & Bone ed Elite. I capi di abbigliamento Lacoste, le celebri polo, le felpe, le tute da ginnastica e altri prodotti, sono stati re-immaginati dal Sottosopra al liceo Las Encinas, con il logo del coccodrillo Lacoste che fa capolino sui costumi di queste seguite serie Netflix. La società di intrattenimento ha dato carta bianca a un altro brand per lavorare su alcune delle sue serie più famose.

Scelti per i valori che trasmettono e per la diversità del loro pubblico, le otto serie sono Stranger Things, Bridgerton, Lupin, La Casa di Carta, The Witcher, Sex Education, Shadow & Bone ed Elite. L'abbigliamento iconico e genderless di Lacoste è stato rivisitato secondo l'universo delle serie.

Polo, cappellini, felpe e tute fanno parte di questo nuovo guardaroba, a metà strada tra sport e moda. Per l'occasione, il coccodrillo ha indossato i costumi dei personaggi di Netflix ed è ricamato o floccato su tutti i capi della gamma. Per Stranger Things, il suo volto si trasforma in quello del terrificante Demogorgone. In omaggio alla regina Carlotta di Bridgerton, indossa una parrucca gigante. Altri capi sono impreziositi da una stampa all-over simile a una toile de Jouy, con i coccodrilli camuffati che navigano tra le grafiche tipiche del servizio di streaming. "Pensiamo che i prodotti possano essere un potente mezzo di narrazione e la collaborazione con Lacoste rappresenta un'opportunità unica per fondere i mondi della moda e dell'intrattenimento" ha commentato Josh Simon, vice presidente, Consumer Products, Netflix. "Questa collezione è un modo avvincente e creativo per i fan di esprimere il loro amore per le nostre storie e i nostri personaggi". "La collezione nata dalla nostra collaborazione - afferma infine Catherine Spindler, vice direttore generale di Lacoste - è l'incarnazione di questo potente incontro, dei nostri rispettivi codici, influenze e know-how". (ANSA).