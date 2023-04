Inossidabile denim, dalla ribellione al casual-chic-green

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Inossidabile denim, che nel guardaroba passa con nonchalance da capo simbolo della ribellione giovanile degli anni Sessanta ai tagli tailor e ai lavaggi speciali per ottenere un effetto delavè, senza dimenticare l'utilizzo di cotoni prodotti con un basso impatto ambientale, caratteristiche che conferiscono ai capi in denim, una nuova eleganza casual-chic-green. Per la primavera/estate 2023 il denim conferma il suo timeless appeal: dai pantaloni a zampa d'elefante a quelli a gamba larghissima, fino ai blazer bon ton, dallo chemisier nelle molteplici sfumature di blu, alle gonne lunghe dalla spiccata couture attitude. (ANSA).