L'Arte nell'Uovo di Pasqua 2023 con Eleonora Daniele

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Nella nuova edizione 2023 de L'Arte nell'Uovo di Pasqua di Sergio Valente, l'hair stylist fondatore della rassegna nel 2002, 40 creazioni di stilisti e artisti saranno in mostra, dal 6 al 12 aprile, per essere vendute per solidarietà nello Stadio di Domiziano, sotto piazza Navona.

Madrina della serata inaugurale del 5 aprile, presentata da Cinzia Malvini, in cui interverrà anche l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, sarà la conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

La onlus beneficiaria individuata quest'anno dall'associazione "Gli Amici di Sergio Valente", sarà proprio l'associazione Life Inside Onlus fondata da Eleonora Daniele, assieme alle sorelle Elisa e Cosetta. L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo cognitivo e il recupero sociale nei confronti di persone con disabilità, con particolare riferimento a soggetti autistici, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e si ispira ai principi di solidarietà sociale. La raccolta fondi, promossa dall'associazione Life inside, a cui saranno destinati i fondi ricavati dalla vendita delle opere artistiche, consentirà di sostenere un progetto di trekking integrato realizzato dall'associazione Fateci Posto Aps, aperto a persone con autismo e alle loro famiglie e amici all'interno del Parco dell'Appia Antica. Molte personalità del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo contribuiranno alla raccolta fondi, fra questi hanno confermato la loro presenza: Enrica Bonaccorti, Anna Fendi, Valeria Marini, Beppe Convertini, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Fabio Canino, Laura Lattuada, Samantha De Grenet, Yvonne Sciò, Irene Ferri, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Maria Grazia Cucinotta, Manila Nazzaro, Elena Russo, Alma Manera e tanti altri. Tra i creativi presenti con la propria opera Alv by Alviero Martini, Martino Midali, Sabrina Persechino, Mario Ceroli, Artmare, Arvedo Arvedi, Betty Bee, Patrizio Bitelli, Natino Chirico, Francisco Cordoba, Carlo Costantino, Yuriko Damiani, Davide Dattola, Stefano Durante, Emanuele Pepe per Fabio Canino, Andrea Genovese. (ANSA).