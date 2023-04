Versace Icons, i capi iconici secondo Donatella

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Versace presenta un guardaroba irrinunciabile e orgogliosamente femminile: una selezione di pezzi ispirati al know-how sartoriale della maison e a decenni di esperienza nel vestire donne forti. Al centro della collezione disegnata da Donatella Versace, un bustier steccato che crea l'iconica silhouette del brand della Medusa, a forma di clessidra. Anche la campagna della collezione è interpretata da due donne iconiche: l'attrice Anne Hathaway e la cantante Chris Lee, ritratte da Mert e Marcus.

I capi della collezione sono: un tailleur pantalone "DV" in grain de poudre nero, completo per eccellenza della diretttrice creativa della maison; l'abito nero dal fit perfetto, con dettagli Medusa '95 sulle spalline, ispirato alla collezione Atelier Versace Primavera Estate 1995; il bustier steccato, da indossare con jeans o sotto un completo sartoriale; il nuovo tank top; un blazer in morbidissima pelle nera. Per gli accessori: le linee pulite e il motivo geometrico della borsa crossbody "Greca Goddess".

"Indosserò ogni capo di questa collezione, come ho fatto con capi simili per decenni. Questi wardrobe essentials di lusso hanno un fit perfetto e valorizzano la bellissima e straordinaria semplicità delle nostre forme. Le donne che vestiamo, poliedriche e modelli d'ispirazione, raccontano di come Versace le faccia sentire consapevoli, sicure di sé e splendide. Proprio come dovrebbe sentirsi un'icona". (ANSA).