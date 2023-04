Taglio del nastro per il Bulgari Hotel a Tokyo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Taglio del nastro per il Bulgari Hotel Tokyo, che occupa dal 40/o al 45/o piano del grattacielo Tokyo Midtown Yaesu, con affaccio sull'iconica stazione in mattoni rossi, sui giardini del palazzo imperiale e sulla città fino al Monte Fuji. Il nuovo hotel, 98 camere, una suite di 400 metri, più spa, ristorante stellato con lo chef Niko Romito, terrazza-giardino panoramica, arredati dallo studio milanese Antonio Citterio e Patricia Viel (come gli altri otto alberghi di lusso del brand) si trova a pochi passi dai distretti finanziari di Nihombashi e Marunouchi e dal centro commerciale di Ginza. "Siamo orgogliosi di aggiungere una nuova gemma alla corona della collezione Bulgari Hotels & Resorts - ha commentato Jean-Christophe Babin, ceo del Gruppo Bulgari - con l'apertura del Bulgari Hotel Tokyo in Giappone, un mercato per noi strategico da oltre 30 anni. Gioielleria e ospitalità si combinano perfettamente per soddisfare le aspettative dei clienti di Bulgari offrendo un servizio di alto livello non solo nei nostri negozi, ma anche durante il soggiorno nelle nostre straordinarie proprietà, e ci offre l'opportunità di condividere l'esperienza del lusso italiano, il design e la creatività in un ambiente che riflette lo spirito Bulgari". Babin ha dato inizio ai festeggiamenti con il taglio del nastro, assieme al Governatore di Tokyo Yuriko Koike, all'ambasciatore italiano in Giappone Gianluigi Benedetti, all'attrice Anne Hathaway, al cantante e attore Tomohisa Yamashita, all'executive managing officer di Mitsui Fudosan Co.

Yutaka Kawamura, all'executive vice president del Gruppo Bulgari Silvio Ursini, al general manager del Bulgari Hotel Tokyo Yuji Tanaka e al presidente di Bulgari Japan Vincent Reynes. A loro si sono uniti gli attori giapponesi Ryoko Yonekura e Ken Watanabe e le celebrities Koki e Hikari Mori. (ANSA).