Le sete del Vietnam sfilano nei Mercati di Traiano

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Una simbolica sfilata di moda sullo sfondo dei Mercati di Traiano, costellata di cestini colmi di veri bozzoli di bachi da seta, ha aperto a Roma i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia. L'evento che si è svolto nell'antica location, era volto a sottolineare l'incontro tra le due culture. Sulla stretta pedana costruita sulle lastre di porfido dell pavimento romano, hanno sfilato gli abiti di seta prodotta in Vietnam, vero vanto del paese asiatico, firmati dalla stilista vietnamita, Minh Hanh, molto conosciuta a livello locale. La collezione è stata realizzata con le sete filate in Vietnam secondo antiche tecniche, che hanno dato vita a una serie di abiti nelle fogge tradizionali del paese orientale, denominati "Ao Dai", declinati in colori brillanti, dal bluette al giallo. Nel parterre, il sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi; l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato; l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung; il viceministro degli affari esteri del Vietnam Thi Thu Hang, che ha tenuto il discorso di apertura dei festeggiamenti del 50/o anniversario dell' inizio dei rapporti diplomatici tra Italia e Vietnam, elogiando la bellezza, i capolavori architettonici, la cultura e gli artisti italiani, da Michelangelo a Leonardo, che rendono, ha detto, "il Bel Paese sempre più popolare e amato anche in Vietnam". (ANSA).