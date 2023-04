All'asta la più grande raccolta di gioielli Bulgari

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - La più grande collezione di gioielli di Bulgari mai presentata all'asta sarà dispersa a Ginevra in una vendita di Christie's che promette di fare primati e i cui incassi andranno in beneficenza. Oltre 700 pezzi finiranno sotto il martello del battitore, realizzati dai grandi creatori del tempo - oltre Bulgari, Boivin, Cartier, Kochert, Tiffany, Harry Winston, Van Cleef and Arpels. Tutti i proventi saranno destinati alla Heidi Horten Foundation di Vaduz in Svizzera che sostiene un museo di arte contemporanea nel cuore della vecchia Vienna e altre iniziative filantropiche nel campo della ricerca medica. Vedova del tycoon Helmut Horten, erede a sua volta di una fortuna nei department store e fondatrice del museo viennese che porta il suo nome, Heidi Horten è morta nel 2022. I suoi gioielli hanno una stima pre-asta di oltre 150 milioni di dollari, una cifra che fa della collezione la più preziosa mai in palio al migliore offerente e che, nelle stime, dovrebbe superare precedenti record da Christie's come quando nel 2011 furono dispersi i gioielli di Liz Taylor per un totale di oltre 100 milioni di dollari. I gioielli di Bulgari datano a partire dagli anni Settanta e permettono di ricostruire nel loro insieme mezzo secolo di storia della gioielleria italiana. Christie's non ha voluto anticipare la stima per una spettacolare collana di diamanti 90 carati di Harry Winston originariamente venduta da Cartier.

