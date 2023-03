Gruppo Damiani in crescita, ricavi oltre 300 mln nel 2022/23

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Dati in crescita per il gruppo Damiani che si appresta a chiudere il bilancio annuale al 31 marzo 2023 con ricavi consolidati superiori ai 300 milioni, in aumento a doppia cifra rispetto all'esercizio precedente, a conferma di un trend di crescita. Lo precisa una nota del gruppo, leader italiano nel settore della gioielleria e dell'orologeria di lusso, in cui si evince che anche nell'anno 22/23 è stata registrata una crescita significativa grazie alla strategia d'investimento sui brand, crescita che ha interessato tutte le principali aree geografiche e canali, soprattutto nel retail.

Positivo anche l'andamento della redditività, in forte aumento rispetto all'esercizio precedente a seguito del sensibile aumento dei ricavi e dell'aumento del peso delle boutique a gestione diretta rispetto alle vendite totali, con il conseguente incremento dei livelli medi di marginalità. Tra gli investimenti significativi dell'esercizio, in linea con i piani strategici di potenziamento del canale retail, nel mese di giugno 2022 il gruppo ha ottenuto da parte del Comune di Milano la concessione per l'utilizzo di un negozio in Piazza Duomo che sarà destinato alla realizzazione di una nuova boutique Salvini.

Nell'autunno, il gruppo ha ottenuto anche l'assegnazione di uno spazio all'interno della Galleria Vittorio Emanuele I. A ottobre è stata inaugurata la prima boutique diretta Damiani a Taiwan, accompagnata da diverse opening in Corea. La catena di gioielleria e orologeria di alta gamma Rocca ha inaugurato una nuova boutique a Napoli. Inoltre il gruppo ha assunto e inserito nei percorsi di formazione 250 persone, il 70% donne.

"L'esercizio 22/23 si concluderà a breve - commenta il presidente, Guido Grassi Damiani - con risultati particolarmente positivi a conferma del forte apprezzamento ottenuto dai nostri prodotti e dai nostri brand". "Nonostante una situazione generale ancora condizionata da elementi d'incertezza, questi risultati ci permettono di guardare al futuro con ottimismo - conclude - e di continuare ad investire, nell'ulteriore sviluppo della distribuzione e nel potenziamento della nostra manifattura". (ANSA).