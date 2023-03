Al museo Balenciaga in mostra la collezione di Lorenzo Riva

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Si apre il 29 marzo al Museo Balenciaga a Getaria, città natale del couturier basco Cristóbal Balenciaga, "Disegni dalla Maison Balenciaga (1943-1964). La collezione Riva. Archivio Storico dei Paesi Baschi", una mostra di disegni provenienti da una collezione di oltre 9000 disegni del tutto inedita.

La collezione è stata raccolta dal couturier Lorenzo Riva, che è stato direttore artistico della Maison Balenciaga a Parigi tra il 1980 e il 1981. La collezione è stata studiata e ordinata per la prima volta dai suoi curatori, Marina Pizziolo e Romano Ravasio di Artconsulting.net, che hanno avviato un progetto di valorizzazione della raccolta. Nel dicembre del 2022 un corpus di 8.362 disegni è stato acquisito dal Dipartimento della Cultura del governo basco per il Museo Balenciaga. E ora la mostra è organizzata dal Museo Balenciaga e dall'Archivio Storico dei Paesi Baschi, in collaborazione con Artconsulting.net.

"Ogni disegno è un progetto - afferma Lorenzo Riva, i cui abiti saranno presenti in mostra - contiene il seme di un'idea destinata a diventare il sogno di un'intera generazione di donne. Sono disegni capaci di farci scivolare dietro le quinte di un atelier leggendario, dove sono stati creati gli abiti che hanno fatto la storia della moda degli anni Cinquanta". (ANSA).