Beyonce stilista, così è nata Renaissance Balmain

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - E' nata dalle note dell'album di Beyonce, la nuova collezione, surreale e pop, disegnata dal direttore creativo di Balmain, Olivier Rousteing, e dalla stessa pop star : Renaissane Balmain. E' lui stesso a voler raccontare com'è andata. "Quando Beyoncé ha pubblicato per la prima volta quelle straordinarie sedici canzoni, è riuscita a spingermi a rilasciare molto di più, delineando 50 nuove silhouette che contenevano ritmo, spirito e voci del Rinascimento. Ovviamente, avendo già collaborato con Beyoncé in tante occasioni, conoscevo già le sue preferenze di colore, taglio, tessuto e accessori.

Questa volta, non le stavo chiedendo di essere semplicemente la mia musa. Invece, speravo molto che potesse essere pronta per qualcosa di completamente nuovo: una vera collaborazione tra due creatori che sono entrambi ossessionati dal portare la loro arte al livello successivo. Volevo che fossimo co-designer". Per Rousteing "era il momento giusto per Beyoncé d' impegnarsi a lavorare alla creazione di una vera offerta couture parigina, assumendo il ruolo di partner di design nella collezione Renaissance Couture". Il lavoro è partito da settembre.

Beyoncé, la stylist Marni Senofonte, Rousteing e il team design Balmain hanno unito le forze per cinque mesi, riuscendo, nonostante gli spietati programmi delle settimane della moda e dei concerti e differenze di fuso orario, a lavorare attraverso centinaia di WhatsApp, Zoom e mail, al fine di modificare gli schizzi in proposte vere e poi convertirli in creazioni couture.

Per la prima volta, sottolinea, una donna nera ha supervisionato l'offerta couture di una storica casa parigina. E quei disegni sono stati creati in collaborazione con il primo uomo di colore che abbia mai supervisionato tutte le collezioni di una storica casa parigina. "Speriamo che questi due primati - dice Rousteing - aiutino a ispirare molti altri. Inoltre, sono certo che questi modelli della collezione, una volta entrati negli archivi della maison, siano destinati a ispirare generazioni di futuri stilisti Balmain". (ANSA).