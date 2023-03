Naba per terzo anno migliore accademia di belle arti italiana

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Naba, Nuova Accademia di Belle Arti è stata riconfermata per il terzo anno consecutivo, "la migliore accademia di belle arti italiana" nel QS World University Rankings by Subject 2023 comparendo tra le top 100 al mondo per i settori Art & Design. Naba è un'accademia privata di formazione all'arte e al design, la più grande in Italia e la prima ad aver conseguito nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca (Miur). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nelle Aree Communication and Graphic Design, Design, Fashion Design, Media Design and New Technologies, Set Design e Visual Arts, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l'Accademia ha avuto da sempre l'obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee Naba è frequentata da oltre 5.000 studenti in parte italiani e in parte provenienti da oltre 90 Paesi del mondo. (ANSA).