Buccellati collabora con la Scuola Orafa Ambrosiana

Prende il via la collaborazione fra il marchio di alta gioielleria Buccellati e la Scuola Orafa Ambrosiana, fondata nel 1995 per formare i professionisti nel mondo del gioiello.

Presso la Scuola sarà a disposizione un programma di Master, totalmente supportato da Buccellati, che prevede corsi di 130 ore in 4 specializzazioni (oreficeria, cesello, incisione e incassatura al microscopio). Ogni sei mesi, verranno selezionati i sei migliori talenti che parteciperanno ai Master e la maison - società al 100% di proprietà di Richemont - offrirà loro una borsa di studio e un lavoro presso i propri atelier.

Già due anni fa Buccellati istituì presso la Scuola un percorso di formazione per incisori e, oggi, alcuni studenti usciti da quei corsi lavorano presso i laboratori di Milano.

