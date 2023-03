Maison Valentino Essentials, guardaroba uomo diventa fluido

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino prosegue la sua ricerca di un guardaroba maschile essenziale, dove per "essenza" lo stilista intende "l'estratto, il concentrato di una visione". Sfumando le definizioni più rigide, il lavoro di Piccioli è caratterizzato da un senso armonioso di purezza, da linee precise, semplici.

Essenziali, appunto. Come selezione di forme e capi accomunati da una suggestione particolare, la linea nasce da una riflessione sentita, emotivamente razionale sulla mascolinità contemporanea, prendendo atto che molte barriere sono cadute riguardo a come un uomo come dovrebbe sentire se stesso e apparire. Per Piccioli, romanticismo e fragilità fanno parte del quadro, così come la diversità. Questa consapevolezza attiva un processo in cui gli opposti si fondono, in modo fluido. I codici maschili sono ridefiniti in accordo con lo spirito couture della maison, così come lo spirito couture e l'eccentricità femminile che rappresenta contamina e fluidifica la mascolinità sartoriale. Il risultato è un abbigliamento formale intriso di un senso di rilassatezza, di fluidità e di un reale disinteresse per le connotazioni di genere e l'atteggiamento prevaricante del passato, ma non per l'autenticità di ogni capo e la sua essenza.

Per creare questa nuova libertà, Pierpaolo Piccioli ha guardato alla moda maschile attraverso il filtro del cinema italiano degli anni '50 e '60, e alle sottoculture che hanno demolito l'idea dell'iron man per sollecitare un modo di porsi più spontaneo tramite l'identità nel vestire. Ridotti all'essenza, capi come blazer sartoriali, shorts, camicie foulard, cappotti, pigiami, tute e accessori Valentino Garavani esprimono sia attualità sia atemporalità, trasformandosi in strumenti di espressione anticonformista, individuale, in uniformi della non-uniformità, che è l'essenza di quanto la moda rappresenta nella visione del direttore creativo. (ANSA).