Debutta in passerella la linea di cerimonia di Atelier Emé

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Sfila per la prima volta in passerella la collezione cerimonia di Atelier Emé, brand che fa capo al Gruppo Calzedonia, che ha presentato la collezione per la primavera estate nel nuovo spazio in via Watt, Atelier Emé Milano, recentemente inaugurato e trasformato per l'occasione in una sorta di giardino incantato.

A ispirare la proposta pensata per la cerimonia dalla nuova direttrice creativa Silvia Falconi, immagini di eroine romantiche di altri tempi e personaggi femminili forti e risoluti come quelli dell'Inghilterra Vittoriana. Da qui il concetto di Royal Femininity, trasposto sugli abiti attraverso trasparenze, ruches, jabot e piume, e ancora sete, cristalli, ricami, declinati su silhouette fluide così come su volumi drappeggiati. A chiudere lo show l'ingresso in passerella dell'influencer Paola Turani, che anche nel giorno delle sue nozze ha scelto di indossare creazioni della Maison In prima fila, le invitate Francesca e Valentina Ferragni, Federica Nargi, Eleonora Romandini, Cecilia Rodriguez, Giorgia Palmas e Gessica Notaro. (ANSA).