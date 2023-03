Pitti Uomo, Fendi special guest a giugno

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Special Guest di Pitti Uomo 104, in programma dal 13 al 16 giugno a Firenze, sarà Fendi.

Presenterà la collezione uomo primavera/estate 2024 con una sfilata speciale in programma nel tardo pomeriggio del 15 giugno nella Fendi factory, polo d'eccellenza della maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia, nel comune di Bagno a Ripoli, comune alle porte di Firenze. La presenza speciale di Fendi nel calendario di Pitti, si spiega, è concordata insieme a Pitti immagine e alla Camera nazionale della moda italiana.

Fendi, spiega una nota di Pitti, "ritornerà a sfilare a Milano Fashion week a partire dalla collezione uomo di gennaio 2024 per l'autunno/inverno 2024-2025.