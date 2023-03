Everybody, denim sostenibile e unicità nella campagna Liu Jo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Everybody, la nuova campagna di Liu Jo per la Primavera/Estate, nasce dall'idea di rappresentare una comunità attraverso l'individualità dei singoli, abbracciandone le differenti personalità, desideri e imperfezioni.

È il ritratto di una moda attuale, identitaria, libera di trasmettere la propria idea di bellezza. Le coordinate geografiche della campagna conducono nel deserto. L'assenza di confini e un'estrema affinità con la natura si fanno rivelatori di un senso di libertà. I corpi in movimento mettono in primo piano le forme del denim, protagonista della campagna. Un denim evoluzione del Bottom Up Liu Jo: un modello flare con elastico sul retro, per regalare comfort e massima libertà di movimento, realizzato con una tela indigo evolutasi in direzione ecologica.

"Ognuno di noi è fatto di imperfezioni e di dettagli che diventano bellezza, che diventano vita - afferma Marco Marchi, ceo e fondatore di Liu Jo - singolarità uniche e speciali che Liu Jo ha da sempre voluto raccontare ed esaltare, soprattutto attraverso il denim, un capo capace di evolversi, restando sempre fedele a se stesso. Il nostro sguardo continua quindi ad essere sia attento alle esigenze delle donne, al loro desiderio di esprimersi in piena consapevolezza e libertà; sia alla contemporaneità e alla ricerca tecnica che hanno portato oggi a dare vita ad un jeans in grado di abbracciare la silhouette femminile e di valorizzarla, senza dimenticare l'ambiente".

