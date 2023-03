Cosmoprof Bologna, le novità tra eccellenze e innovazioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - I nuovi rimedi di bellezza sono al centro della 54/a edizione del Cosmoprof Worldwide, che apre i battenti il 16 marzo e fino al 20 al quartiere fieristico di Bologna. Sono 2.984 le aziende presenti, +11% rispetto al 2022 con il 35% in più di nuovi brand rispetto al periodo pre-pandemia, provenienti da 64 paesi. Operatori attesi da quasi 150 paesi, 29 le 'collettive' nazionali.

Oltre ai trattamenti beauty di lunga durata questa è l'edizione dei rimedi shock, ad effetto immediato. Si va dagli strips (o patch) invisibili, 'segreto di bellezza' per ottenere lifting d'urgenza, alle creme in capsule, liofilizzate, ai sieri 'spaziali' con ingredienti concentrati coltivati in condizioni di microgravità ai cosmetici 'cosmo-tessili' che, nebulizzati sul viso, vi aderiscono elettrostaticamente creando un 'abito' beauty ringiovanente ed illuminante. Segue la 'crioterapia portatile' per sgonfiare le occhiaie alla bisogna con mini piastre ghiacciate e un nuovo impiego per autoabbronzanti di ultima generazione (utili per fare foto instagrammabili).

Innovative le penne-tatoo per disegnare sopracciglia selvagge e per nascondere la 'ricrescita' di chiome bianche.

Dal mondo nails gli smalti 'solidi' che non colano per una nail-art più facile e che vede adesso almeno 3 colori sfumati per unghia. Le unghie? Coloratissime ma non solo, torna l'effetto naturale con smalti-non-smalti ma 'correttori' delle imperfezioni, gel illuminanti e smalti 'barriera' anche utili per proteggere le unghie durante le sedute di radioterapia antitumorali. Non mancano i device portatili per tingersi i capelli senza errori e i prodotti beauty per le zone intime femminili. Tutto si coniuga infine col green e la sostenibilità.

Le novità tra i finalisti agli 'Oscar della cosmesi', i Cosmoprof & Cosmopack Awards dedicati all'eccellenza dell'industria cosmetica mondiale. La cerimonia di premiazione è in programma il 17 marzo a Palazzo Re Enzo, Bologna. (ANSA).