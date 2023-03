La Fondazione Micol Fontana lancia le "Cartelle d'eleganza"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La Fondazione Micol Fontana presenta il progetto "Cartelle d'Eleganza": le copie dei figurini storici dell'archivio saranno immesse sul mercato e sarà possibile acquistarle dal sito della fondazione. "Incanto Romano" e "Perle di Stile" sono le prime due Cartelle d'Eleganza contenenti figurini selezionati dal Comitato Scientifico della Fondazione, tra le migliaia conservati nel proprio archivio.

La Fondazione Micol Fontana, istituita nel 1994, è stata dichiarata "Archivio di notevole interesse storico" dal ministero per i Beni Culturali. Con la Fondazione che porta il suo nome Micol Fontana ha realizzato un progetto amato e perseguito con grande determinazione, in omaggio a una vita dedicata, con le sorelle Zoe e Giovanna, al mondo della moda e rivolto al conseguimento di obiettivi culturali, didattici e sociali.

Il grande patrimonio lasciato in eredità dall'Atelier delle sorelle Fontana è costituito da oltre 200 abiti dal 1940 al 1990, una vasta raccolta di figurini, ricami ed accessori, biblioteca, emeroteca, fondo fotografico. E' conservato nell'Archivio della Fondazione come memoria del passato, messo al servizio delle nuove generazioni. Nelle sale della Fondazione, tra gli abiti esposti, molto ammirati sono i modelli creati per Jacqueline Kennedy, Grace di Monaco, Soraya di Persia, per le principesse di Casa Savoia, per dive come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Ursula Andress e Ava Gardner, per la quale furono creati splendidi abiti di scena per film tra cui La contessa scalza, Il sole sorge ancora, La Bibbia. Il modello più prezioso è l'abito da sposa creato nel 1949 per il matrimonio di Linda Christian con Tyrone Power, celebrato a Roma, evento che contribuì all'affermazione dello stile delle Sorelle Fontana a livello mondiale. (ANSA).