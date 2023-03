Il 'nuovo' Museo Borsalino dal 4 aprile ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 MAR - Dal 4 aprile - anniversario dell'uscita nel 1857 del primo cappello dall'atelier del fondatore Giuseppe - la città di Alessandria riaprirà, in una nuova veste, il Museo Borsalino, in corso Cento Cannoni 21, nell'antica sede che, attualmente, ospita un Dipartimento Upo.

"E' destinato a essere - spiegano in una nota Philippe Camperio, presidente Fondazione Borsalino, e il sindaco Giorgio Abonante - ancora una volta elemento caratterizzante, unico, profondamente identitario di Alessandria, reso particolarmente attrattivo, grazie a un'innovativa impostazione museologica, per visitatori, turisti, ospiti".

Il brand iconico, diventato ambasciatore nel mondo di Alessandria, mito nel cinema, nella moda, nel costume, intreccia profondamente la propria storia con quella della città. Al momento, i dettagli del nuovo percorso museale non si conoscono, ma è in programma per il 30 marzo una conferenza stampa di presentazione. (ANSA).