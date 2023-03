De Rigo, il marchio 'Police' compie 40 anni

(ANSA) - PIEVE DI CADORE (BELLUNO), 15 MAR - Compie 40 anni il marchio Police, house brand del gruppo dell'occhialeria bellunese De Rigo, attiva a livello mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di montature da vista e occhiali da sole.

Il primo marchio di proprietà dell'azienda nasce nel 1983 con il lancio della collezione eyewear. Nel 1997 debuttano le fragranze uomo e donna, la prima del percorso di brand extension che include gli orologi dal 2003, i gioielli dal 2005, la piccola pelletteria nel 2011, fino all'abbigliamento.

Tra gli elementi di successo del marchio, l'introduzione delle lenti specchiate blu, un elemento distintivo ripreso poi da tutte le categorie di accessori e riproposto anche nelle ultime collezioni. Tra i tratti, la 'P' gotica, il teschio e il logo con l'aquila.

Presente in più di 100 Paesi, Police ha il proprio mercato d'elezione in Europa, con le vendite trainate da Italia, Francia, Germania Spagna, Gran Bretagna e Portogallo. In Asia il Giappone è tra i mercati di punta, seguito da India, Corea, Indonesia e Cina, per il Medio Oriente gli Emirati Arabi.

Recente anche la crescita distributiva e di business in Usa.

Il 2022 evidenzia un +22% a valore rispetto al 2021, dato che riporta il marchio ai livelli di business prepandemia. Per il quarantennale Police esce con una "Limited Edition" di quattro prodotti ad hoc: un occhiale da sole, due orologi abbinati a un bracciale o a un portafoglio e un profumo, in 1983 pezzi per ogni modello, in onore dell'anno di nascita del brand. (ANSA).