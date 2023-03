La mostra "60 anni di Made in Italy" sbarca a Berna

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Dopo qualche anno di pausa, la mostra "60 anni di Made in Italy", ideata dalla giornalista di moda Fiorella Galgano, scomparsa nel luglio 2020, riprende a girare nelle grandi capitali e il 13 marzo per la prima volta sarà inaugurata in Svizzera, a Berna.

A tagliare il nastro del vernissage, organizzato e curato dalla figlia di Fiorella Galgano, Alessia Tota, nell'area espositiva del Westside Centre - struttura avveniristica progettata dal grande architetto Daniel Libeskind - sarà l'ambasciatore d'Italia, Silvio Mignano. Oltre alla curatrice della mostra, Alessia Tota, e all'ambasciatore, saranno presenti le principali autorità locali ed importanti esponenti dell'economia, della cultura, del mondo accademico e di quello diplomatico sul territorio.

"60 anni di Made in Italy" è un format espositivo di grande successo realizzato per la prima volta al Museo Montemartini di Roma nel 2012, poi ospitato in musei e palazzi storici delle principali metropoli internazionali (da San Paolo del Brasile a Mexico City, da Seoul a Tokyo e Pechino, da Mosca a Lione) con la finalità di promuovere la cultura italiana e diffondere lo stile e la creatività del design italiano. A Berna la mostra rimarrà allestita fino al 14 aprile. (ANSA).