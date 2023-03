Vuitton Cruise sfilerà all'Isola Bella della famiglia Borromeo

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La prossima sfilata Louis Vuitton Cruise si terrà il 24 maggio all'Isola Bella, appartenente alle Isole Borromee, sul Lago Maggiore. Lo spirito del viaggio e la scoperta di straordinari luoghi, capolavori architettonici ed artistici, rappresentano aspetti legati al dna della maison.

Perpetuando la sua tradizione, la sfilata Cruise avrà luogo all'Isola Bella, scrigno d'arte barocca sospeso sull'acqua, appartenente alla famiglia Borromeo da 450 anni.

Uno degli esempi mirabili del Barocco italiano, Isola Bella, Palazzo Borromeo e i suoi giardini, si ergono come un vascello sulle acque del Lago Maggiore. Geometrie, forme e linee instaurano uno stretto dialogo con il Lago Maggiore e le sue acque riflettenti. La Cruise di Louis Vuitton è la prima sfilata di moda ospitata nel Palazzo e nei Giardini dell'Isola Bella, emblema della famiglia Borromeo da quattro secoli e mezzo. Fino al 1630 l'isola era uno scoglio abitato da pescatori, con due chiese e un orto. I Borromeo, già proprietari dell'Isola Madre dal 1501, concentrarono i propri interessi sull'isola, dando il via a un grandioso progetto che porterà alla creazione del Palazzo e del Giardino. Il progetto sarà avviato da Vitaliano VI. I lavori proseguirono fino a tutto il Settecento e nell'Ottocento, fino ad arrivare al 1948 quando con Vitaliano IX Borromeo vennero costruiti il Salone Nuovo, la facciata nord e il grande molo.

Le sfilate Cruise di Louis Vuitton hanno avuto luogo in location quali John Lautner's Bob & Dolores Hope Estate a Palm Springs, Oscar Niemeyer's Contemporary Art Museum a Niterói, I.M. Pei's Miho Museum vicino a Kyoto e il Salk Institute in California, tra le altre. (ANSA).