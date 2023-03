Gigi Hadid ammette, privilegiata per essere 'figlia di'

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Gigi Hadid ammette di essere un prodotto del nepotismo. Intervistata da The Times, la modella, 27 anni, ha detto di essere consapevole che parte del suo successo è dovuto alla fama dei suoi genitori, la reality star Yolanda Hadid e l'immobiliarista di lusso Mohamed Hadid.

"Tecnicamente - spiega - sono una 'nepo baby'. Non ho mai negato di essere privilegiata. I miei genitori mi hanno detto: 'solo perché hai genitori di successo non vuol dire che non puoi fare un lavoro dando il massimo'". Il termine 'Nepo baby', abbreviazione di nepotismo, è diventato popolare sui social media in particolare nelle conversazioni sui meriti delle celebrità con famiglie famose alle spalle. Tra i famosi 'figli di' ci sono, ad esempio, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis, Dan Levy, Hailey Bieber e Kaia Gerber. (ANSA).