La nerd di Miu Miu è classica ma da nuovo punto di vista

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - La nerd disegnata da Miuccia Prada per la collezione Autunno/Inverno 2023/24 del marchio Miu Miu che sfila a Parigi, è una brava ragazza con le lenti da vista che torna a vestire con pezzi classici: il twin set di cachemire, le calze velate, le borse comode dove infilare anche un computer portatile. Ma è il punto di vista della designer a cambiare l'immagine, il suo modo diverso e istintivo "di guardare". "I diversi modi di vedere - viene spiegato - e l'atto di osservare, può a sua volta trasformare l'oggetto della propria attenzione. Guardare è una finestra per pensare. Anche se l'azione è compiuta da chi osserva, nemmeno il modello è passivo". Così per Miuccia la lavorazione è uno strumento per modificarne la percezione: le proporzioni vengono alterate attraverso il disegno e il taglio, le forme esagerate, i tessuti sovrapposti a strati e fusi per influenzare il rapporto dei capi con il corpo. Grazie alle tecniche gli abiti si trasformano sia nella struttura che nella loro collocazione sul corpo. Capi di abbigliamento molto familiari, twin-set, gonne al ginocchio, felpe con il cappuccio, si muovono intorno alla figura, e vengono mischiati con strani e seducenti accostamenti che abbinano il maglioncino al pagliaccetto di paillettes e alle calze trasparenti. L'idea di guardare influenza le nozioni di sottostante ed esterno, chiffon trasparente che apre finestre su indumenti solitamente nascosti, i collant in mostra, gli abiti sovrapposti. Le modelle sfilano nel Palais d'Iena su una serie di passerelle sopraelevate. Accanto, si trova un'installazione dell'artista sudcoreana Geumhyung Jeong, i cui pezzi, basati su performance e incentrati unicamente sul suo corpo, richiedono la presenza di un pubblico. Gli schermi che propongono il suo lavoro, realizzato per esaminare il rapporto tra il suo corpo e gli abiti, creano una sorta di punteggiatura all'interno dello spazio, attirando e catturando la nostra attenzione, esigendo di essere guardati.

Il cast dei personaggi in pedana include Mia Goth in aperture di sfilata, con Rick Braukis, Ethel Cain, Noen Eubanks, Amelia Grey, Sam Nivola, Mame Bineta Sane, Zaya Wade ed Emma Corrin in chiusura di sfilata. (ANSA).