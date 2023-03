Jennifer Lopez global ambassador del brand Intimissimi

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Jennifer Lopez è la nuova global ambassador del brand Intimissimi. Il marchio italiano di intimo e lingerie conferma la notizia in occasione del lancio della campagna Primavera/Estate 2023. "Durante la ricerca della partner che incarnasse lo spirito della nostra clientela di riferimento, abbiamo pensato subito a Jennifer Lopez. Desideriamo che tutte le donne vivano una vita appagante e si sentano realizzate, giorno dopo giorno", afferma Matteo Veronesi, CEO di Intimissimi. "Amo l'Italia - le persone, la moda, la cultura, il cibo e la sua storia illustre. Quando ho scoperto Intimissimi, sono stata subito attratta dalle sue sete preziose, dai pizzi romantici, dai tagli impeccabili che valorizzano le forme e dal design ricercato", dichiara Jennifer Lopez. "Sono orgogliosa di essere una Donna Intimissimi e sono onorata che mi vedano come una persona che incarna le loro qualità: sicurezza, vivacità e forza". La campagna svela un giorno nella vita di Jennifer Lopez mentre, in un momento di relax, sorseggia un caffè, cantando tra sé "II cielo in una stanza". (ANSA).