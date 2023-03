Versace, borse di studio per studenti di moda Lgtbq+

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Donatella Versace ha visitato il 6 marzoil Los Angeles Lgbt Center per il lancio di un programma di borse di studio dedicato a studenti di moda, appartenenti alla comunità Lgtbq+, sostenuto dalla Fondazione Versace e dal Council of Fashion Designers of America (CfdA).

Il Los Angeles Lgbt Center offre una serie di programmi a supporto dei giovani appartenenti alla comunità, tra cui servizi abitativi ed educativi, programmi scolastici e il programma di mentorship LifeWorks e Models of Pride, la più grande conferenza al mondo per i giovani Lgbtq+, accessibile gratuitamente. Dopo aver visitato il centro, Donatella Versace si è intrattenuta con il direttore marketing e comunicazione Phillip Picardi: "Il supporto che questa comunità fornisce alle persone che ne hanno bisogno è impagabile e sono felice - ha detto - di offrire il mio contributo e di aiutarli nel lavoro che svolgono".

La visita al centro dà il via alla settimana che porterà alla sfilata Versace Fall/Winter 2023, prevista il 10 marzo a Los Angeles, due giorni prima della notte degli Oscar. (ANSA).