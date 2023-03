Chanel sfila a Parigi, la camelia ispira Viard

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La camelia - fiore divenuto caro a Mademoiselle Coco Chanel, dopo che vide una rappresentazione teatrale della Signora delle Camelie, tanto che nel 1923 iniziò a disegnarla subito sugli abiti, promuovendola a simbolo della maison - è lo spunto da cui è partita Virginie Viard per realizzare la nuova collezione di pret-à-porter Autunno/Inverno 2023-24, presentata al Grand Palais Ephémère di Parigi.

Qui le modelle hanno percorso una lunga passerella in penombra, fino ad arrivare ad uno spazio circolare dove hanno ruotato come in un carosello attorno a una camelia gigante che cambiava colore con le luci: ora bianca, ora rosa, ora fucsia.

Alle loro spalle sui petali della camelia il volto dell'attrice giapponese Nana Komatsu, protagonista del video teaser firmato da Inez & Vinoodh trasmesso già da qualche giorno sul sito della maison. Nel breve filmato Nana ha incarnato la dolcezza e la sottigliezza della camelia. In un misterioso gioco di ombre e contrasti venato di surrealismo, la grazia dei suoi gesti e la delicatezza del suo viso, hanno sposato l'eleganza dell'emblematico fiore della maison. (ANSA).