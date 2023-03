Lanvin a Parigi, viaggio di stile dagli anni '40 agli '80

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La gioia di fare, di scoprire e riscoprire. Il creato è un dono per i nostri occhi assetati. Una collezione di moda, come un film o un romanzo, è espressione di pura immaginazione resa realtà". Da queste riflessioni è partito Bruno Sialelli, da ottobre 2022 direttore di Lanvin, la più antica casa di moda francese, da poco quotata in borsa, nel realizzare la nuova collezione FW 2023 per Lanvin, presentata nel duecentesco Collège des Bernardinis, ex collegio circestense nel quinto arrondissement di Parigi. Lo stilista ha percorso un viaggio nel tempo nella moda degli anni '40 e '80. Così come si rintracciano anche riferimenti al Settecento, al rinascimento, persino al medioevo, periodi a cui Jeanne Lanvin si è ispirata. Qui la loro materializzazione è inaspettata, la loro esecuzione avanzata: le borchie imitano i pois, il gazar di lana riceve una lucentezza tecnica tra sete ricche, velluti lucenti e devoré. Gli abbellimenti richiamano gli interni a specchio e i bibelot di Murano dell'appartamento di Jeanne Lanvin, i suoi flaconi di profumo: appaiono nella lucentezza delle paillettes, nei ricami di cristallo su delicati abiti di seta, nelle forme vorticose dei bijoux Mélodie della maison eseguiti per la prima volta in vetro.

Il cuore couture di Lanvin pulsa attraverso l'artigianato moderno in ricami fatti a mano, tessuti intrecciati a mano e maestria sartoriale. Un tweed bouclé ricorda l'astrakan con filati ritorti nei toni del guava e della gomma da masticare: una brillantezza technicolor che si riflette su tutta la tavolozza in ricche sfumature di verde, rosso rossetto e neutri dorati. Gli accessori trasmettono l'artigianalità con una modernità semplificata: la borsa Concerto è rinfrescata in tonalità accattivanti, mentre un nuovo stile di borsa morbida prende in prestito Mélodie come nome e i gioielli come fermagli, offrendo preziosità al quotidiano. Le sagome delle scarpe sono formate da singoli pezzi di pelle fissati intorno al piede per le donne, mentre le scarpe da uomo sfumano le distinzioni atletiche e formali. Guanti e cappucci sono ricamati con micro fiori.