Jimin dei Bts nuovo ambasciatore dei gioielli Tiffany Co.

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il cantante Jimin del gruppo pop Bts è il nuovo ambasciatore globale di Tiffany & Co. Conosciuto per il suo stile originale, Jimin segna un nuovo capitolo per il celebre gioielliere americano (da gennaio 2021 di proprietà del Gruppo Lvmh), che intreccia il mondo del lusso a quelli della musica, dell'arte, della cultura.

"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al poliedrico artista e performer Jimin dei Bts come nostro nuovo ambasciatore della maison. Incarna l'energia, lo stile e il senso di modernità che rappresenta Tiffany and Co. - ha commentato Alexandre Arnault, executive vice president, product and communications della maison -. Siamo orgogliosi e incredibilmente entusiasti di svelare le nostre future campagne con lui che verrà lanciato entro la primavera". Celebrato in tutto il mondo per la sua voce riconoscibile, le sue doti di ballerino e per la sua presenza scenica, Jimin ha recentemente annunciato l'uscita del suo primo album ufficiale, Face, ed è concentrato sul suo nuovo inizio come artista solista. "È un grande onore collaborare con Tiffany e incarnare i valori di un marchio che ha una passione per il design, l'innovazione e l'arte" ha detto Jimin, che debutterà nelle sue prime campagne indossando i gioielli di Tiffany entro la fine dell'anno. (ANSA).