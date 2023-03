Al via seconda edizione Camera Showroom Moda a Parigi

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Dopo il successo della prima edizione che si è svolta la scorsa stagione dal 1 al 5 ottobre 2022, Camera Showroom Moda (CSM) si appresta a ripetere questa collettiva espositiva a Parigi dei propri showroom associati. Il secondo evento di CSM in Paris si svolgerà dal 3 al 7 marzo nella capitale francese. La sede è stata riconfermata sede al 7 Rond Point Des Champs Elysees Marcel-Dassault, conosciuta anche con il nome Espace Montaigne.

La scelta dell'associazione di essere presenti a Parigi è avvenuta perché è stato compreso che un completarsi con Parigi, che da sempre assieme a Milano dominano le fashion week mondiali, può portare vantaggi per tutti. Soprattutto può portare, in termini di vendita, vantaggi ai brand che CSM rappresenta. Non solo. Il mantenere accesi i riflettori sulle fashion week di Milano e di Parigi, farà certamente del bene a tutto il sistema moda d'Europa. Per questa seconda edizione i metri quadri espositivi raddoppiano e CSM in Paris occuperà entrambi i due piani di questa location. Sono stati proprio i brand che Camera Showrom Milano rappresenta a chiedere all'associazione la presenza di una propria collettiva a Parigi.

Le collezioni donna A/I 23-24 presenti in questa seconda collettiva provengono tutte dagli showroom associati a CSM: 1st Floor, Elisa Gaito Showroom, Daniele Ghiselli Showroom, Panorama Moda, Studio Zeta, Zappieri ed altri. Ecco alcuni brand che saranno presenti: Alessandro Enriquez, Duvetica, Henry Beguelin, Le Twins, Bruno Manett, Aimee, Eleonora Gottardi, Bcbgmaxazria, Koio, Hui Milano, solo per citarne alcuni. E' riconfermato anche l'evento dedicato alla press di presentazione delle collezioni A/I 23-24. Il cocktail party si terrà domenica 5 marzo.

"Questa delle collezioni A/I 23-24 - spiega Elisa Gaito segretaria del CSM - sarà la seconda collettiva che la nostra associazione organizzerà a Parigi, ma questa iniziativa, a salvaguardia delle nostre MPMI italiane, è destinata nelle prossime stagioni a crescere, per divenire a tutti gli effetti un'esposizione di vendita sempre più importante, organizzata da un'associazione italiana, per showroom italiani, nel cuore di Parigi". (ANSA).